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Лихачёв: «Росатом» остаётся в контакте с МАГАТЭ после поездки миссии на Запорожскую АЭС

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Корпорация «Росатом» остаётся в контакте с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) после поездки миссии агентства на Запорожскую АЭС. Об этом заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв.

«И до миссии, и во время, и после мы (находимся. — RT) в непосредственном контакте с МАГАТЭ и взаимодействуем, в том числе решаем практические вопросы», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Лихачёв отметил, что «Росатом» окажет всяческую поддержку членам миссии МАГАТЭ, остающимся на ЗАЭС с целью обеспечения безопасности станции.

6 сентября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало отчёт по итогам поездки делегации на Запорожскую АЭС. В нём ведомство заявило, что обстрелы станции и её окрестностей должны быть прекращены для поддержания физической целостности ЗАЭС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT прокомментировала визит экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

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