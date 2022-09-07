Власти Швейцарии предупредили граждан о наказании за перегрев домов зимой
«Нарушения закона страны о снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться кантонами по умолчанию», — заявил Спурндли.
По данным газеты, в случае умышленного нарушения распоряжений швейцарцам грозит тюремный срок, в остальных случаях — штраф.
Ранее пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что к энергетическому кризису привели антироссийские меры.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.