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Власти Швейцарии предупредили граждан о наказании за перегрев домов зимой

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За поддержание зимой в домах температуры выше 19 °С в нарушение правительственных директив из-за нехватки газа жителям Швейцарии может грозить штраф и тюремное заключение сроком до трёх лет. Об этом сообщает газета Blick со ссылкой на пресс-секретаря департамента экономики страны Маркуса Спурндли.

«Нарушения закона страны о снабжении всегда являются правонарушениями или даже преступлениями и должны преследоваться кантонами по умолчанию», — заявил Спурндли.

По данным газеты, в случае умышленного нарушения распоряжений швейцарцам грозит тюремный срок, в остальных случаях — штраф.

Ранее пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что к энергетическому кризису привели антироссийские меры.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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