Еврокомиссия: стоимость краткосрочных шенгенских виз для россиян вырастет с €35 до €80
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разъяснения Еврокомиссии.
«Стоимость краткосрочных шенгенских виз на срок до 90 дней вырастет с €35 до €80, максимальный срок изготовления визы увеличивается с десяти до 15 дней, может быть продлён до 45 дней», — говорится в пояснениях.
При этом допускается возможность снижения стоимости виз по «гуманитарным обстоятельствам».
Новые правила будут действовать до нового постановления Еврокомиссии и Совета ЕС.
6 сентября еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон заявила, что граждане России «не должны иметь лёгкого доступа в ЕС».
Консульствам стран Евросоюза рекомендовано проверять просителей шенгенских виз на предмет угрозы безопасности ЕС и международным отношениям.
Евросоюз уже с 12 сентября может приостановить действие облегчённого визового режима с Россией.