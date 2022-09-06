Еврокомиссия: стоимость краткосрочных шенгенских виз для россиян вырастет с €35 до €80

Стоимость шенгенских виз для россиян вырастет с €35 до €80, а максимальный срок изготовления визы увеличится с 10 до 45 дней после того, как Евросоюз приостановит действие соглашения об упрощении визового режима. Также будет расширен список нужных документов для получения визы и ужесточатся условия выдачи многократных виз.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разъяснения Еврокомиссии.

«Стоимость краткосрочных шенгенских виз на срок до 90 дней вырастет с €35 до €80, максимальный срок изготовления визы увеличивается с десяти до 15 дней, может быть продлён до 45 дней», — говорится в пояснениях.

При этом допускается возможность снижения стоимости виз по «гуманитарным обстоятельствам».

Новые правила будут действовать до нового постановления Еврокомиссии и Совета ЕС.

6 сентября еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон заявила, что граждане России «не должны иметь лёгкого доступа в ЕС».

Консульствам стран Евросоюза рекомендовано проверять просителей шенгенских виз на предмет угрозы безопасности ЕС и международным отношениям.

Евросоюз уже с 12 сентября может приостановить действие облегчённого визового режима с Россией.