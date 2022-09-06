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В МИД России призвали США резко ускориться с выдачей виз российским делегатам на ГА ООН

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия требует от Соединённых Штатов резко ускорить выдачу виз членам российской делегации, которая намерена принять участие в Генассамблее ООН.
В МИД России призвали США резко ускориться с выдачей виз российским делегатам на ГА ООН
  • globallookpress.com

Рябков отметил, что вопрос с выдачей виз до сих пор остаётся нерешённым.

«Мы настоятельно требуем от американской стороны резко ускориться (c выдачей виз делегатам. — RT)», — заявил он ТАСС.

Рябков также подчеркнул, что причин, объясняющих задержки со стороны американской стороны, нет, поскольку российская делегация подала все визовые заявки заранее.

3 сентября постпред России при ООН Василий Небензя информировал, что никому из членов российской делегации пока не выдали американские визы для участия в сессии Генассамблеи ООН, которая пройдёт в сентябре.

31 августа Рябков заявил, что российские дипломаты подали заявки на получение виз для участия в ГА ООН.

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