В МИД России призвали США резко ускориться с выдачей виз российским делегатам на ГА ООН
- globallookpress.com
Рябков отметил, что вопрос с выдачей виз до сих пор остаётся нерешённым.
«Мы настоятельно требуем от американской стороны резко ускориться (c выдачей виз делегатам. — RT)», — заявил он ТАСС.
Рябков также подчеркнул, что причин, объясняющих задержки со стороны американской стороны, нет, поскольку российская делегация подала все визовые заявки заранее.
3 сентября постпред России при ООН Василий Небензя информировал, что никому из членов российской делегации пока не выдали американские визы для участия в сессии Генассамблеи ООН, которая пройдёт в сентябре.
31 августа Рябков заявил, что российские дипломаты подали заявки на получение виз для участия в ГА ООН.