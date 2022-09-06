военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Бывший глава Пентагона Перри назвал причину ухудшения отношений США и России

Короткая ссылка
Бывший глава Пентагона Уильям Перри в статье для журнала Outrider назвал причину ухудшения отношений Соединённых Штатов и России
Бывший глава Пентагона Перри назвал причину ухудшения отношений США и России
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Wong

По словам Перри, текущий кризис в отношениях двух стран уходит корнями в конец XX века, когда Запад пытался наладить диалог с постсоветской Россией с позиции победителя в холодной войне.

Также он заявил, что многие считают расширение НАТО в середине девяностых годов критической провокацией.

Экс-глава Пентагона добавил, что он выступал против данного расширения, поскольку опасался последствий для отношений Вашингтона и Москвы.

Кроме того, он осудил нежелание Запада быть последовательным в диалоге с Россией. Также Перри раскритиковал то, что Запад не захотел помогать Москве во время мирового финансового кризиса 1998 года.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что климат отношений между Россией и США «максимально отравлен».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить