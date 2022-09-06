Бывший глава Пентагона Перри назвал причину ухудшения отношений США и России

Бывший глава Пентагона Уильям Перри в статье для журнала Outrider назвал причину ухудшения отношений Соединённых Штатов и России

По словам Перри, текущий кризис в отношениях двух стран уходит корнями в конец XX века, когда Запад пытался наладить диалог с постсоветской Россией с позиции победителя в холодной войне.

Также он заявил, что многие считают расширение НАТО в середине девяностых годов критической провокацией.

Экс-глава Пентагона добавил, что он выступал против данного расширения, поскольку опасался последствий для отношений Вашингтона и Москвы.

Кроме того, он осудил нежелание Запада быть последовательным в диалоге с Россией. Также Перри раскритиковал то, что Запад не захотел помогать Москве во время мирового финансового кризиса 1998 года.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что климат отношений между Россией и США «максимально отравлен».