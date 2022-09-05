Посол России Антонов: климат отношений с США максимально отравлен
- РИА Новости
«Работаем в непростых условиях. Климат отношений максимально отравлен. Здесь делают всё, чтобы показать нам, что мы — изгои», — сказал дипломат.
Российскую сторону пытаются «задавить масштабными санкциями», что сказывается на работе посольства, сказал он.
«Общение с Белым домом и Госдепом носит отрывочный характер. Очные контакты сведены к минимуму. Американские официальные лица готовы встречаться с нами только по тем вопросам, которые выгодны Вашингтону», — сообщил Антонов.
Ранее российский посол отмечал, что на данный момент диалог между Москвой и Вашингтоном фактически парализован.