Глава МИД Таиланда заявил, что рассчитывает на присутствие Путина на саммите АТЭС
Министр напомнил, что Путин регулярно посещал мероприятия АТЭС в прошлые годы за исключением периода во время пандемии, когда физические заседания не проводились.
«Мы надеемся, что президент сможет присутствовать на саммите АТЭС в этом ноябре», — сказал Праматвинай.
Ранее глава МИД Таиланда провёл переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
Лавров выразил признательность Таиланду за позицию по спецоперации на Украине.