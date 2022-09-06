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Глава МИД Таиланда заявил, что рассчитывает на присутствие Путина на саммите АТЭС

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Таиланд рассчитывает на присутствие президента России Владимира Путина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре, заявил глава МИД королевства Дон Праматвинай.

Министр напомнил, что Путин регулярно посещал мероприятия АТЭС в прошлые годы за исключением периода во время пандемии, когда физические заседания не проводились.

«Мы надеемся, что президент сможет присутствовать на саммите АТЭС в этом ноябре», — сказал Праматвинай.

Ранее глава МИД Таиланда провёл переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

Лавров выразил признательность Таиланду за позицию по спецоперации на Украине.

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