Лавров выразил признательность Таиланду за позицию по спецоперации на Украине

Россия признательна Таиланду за объективную позицию по происходящему на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем.

«Мы признательны таиландским коллегам за взвешенную, объективную и ответственную позицию по происходящему на Украине и вокруг неё, признательны за понимание истинных причин нынешней ситуации на международной арене», — сказал министр.

По словам Лаврова, Москва подтвердила готовность подробно делиться российскими оценками всего происходящего.

Ранее в МИД России анонсировали визит главы МИД Королевства Таиланд Дона Праматвиная в Москву 5—6 сентября.

2 августа посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават заявил, что Бангкок заинтересован в российских удобрениях и энергоносителях.