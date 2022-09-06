Лавров выразил признательность Таиланду за позицию по спецоперации на Украине
«Мы признательны таиландским коллегам за взвешенную, объективную и ответственную позицию по происходящему на Украине и вокруг неё, признательны за понимание истинных причин нынешней ситуации на международной арене», — сказал министр.
По словам Лаврова, Москва подтвердила готовность подробно делиться российскими оценками всего происходящего.
Ранее в МИД России анонсировали визит главы МИД Королевства Таиланд Дона Праматвиная в Москву 5—6 сентября.
2 августа посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават заявил, что Бангкок заинтересован в российских удобрениях и энергоносителях.