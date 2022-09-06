военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Лавров выразил признательность Таиланду за позицию по спецоперации на Украине

Короткая ссылка
Россия признательна Таиланду за объективную позицию по происходящему на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем.

«Мы признательны таиландским коллегам за взвешенную, объективную и ответственную позицию по происходящему на Украине и вокруг неё, признательны за понимание истинных причин нынешней ситуации на международной арене», — сказал министр.

По словам Лаврова, Москва подтвердила готовность подробно делиться российскими оценками всего происходящего.

Ранее в МИД России анонсировали визит главы МИД Королевства Таиланд Дона Праматвиная в Москву 5—6 сентября.

2 августа посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават заявил, что Бангкок заинтересован в российских удобрениях и энергоносителях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить