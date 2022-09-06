В Москве анонсировали второй саммит Россия — Африка

Второй саммит Россия — Африка запланирован на лето 2023 года, следует из сообщения российского МИД.

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Сенегала в Москве Жан-Батист Тиатьи Тин обсудили подготовку к мероприятию.

«Был констатирован настрой Москвы и Дакара на углубление политического диалога и координацию принципиальных позиций в ООН и на других международных площадках. В этом контексте затрагивались некоторые аспекты подготовки к проведению летом 2023 года второго саммита Россия — Африка», — говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Ранее представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что мероприятие состоится в Санкт-Петербурге.

9 марта президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Сенегала Маки Саллом, который также возглавляет Африканский союз.

Стороны подтвердили важность дальнейшей реализации договорённостей, которые были достигнуты в 2019 году на первом саммите Россия — Африка в Сочи.