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Борис Джонсон сравнил себя с ракетой-носителем

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Уходящий в отставку премьер Великобритании Борис Джонсон, оценивая проделанную работу на своём посту, сравнил себя с ракетой-носителем, которая «упадёт в каком-нибудь отдалённом малоизвестном уголке».
Борис Джонсон сравнил себя с ракетой-носителем
  • AFP
  • © ISABEL INFANTES

«Сейчас я похож на одну из тех ракет-носителей, которые выполнили свою функцию. Сейчас я плавно войду в атмосферу и незаметно упаду в каком-нибудь отдалённом и малоизвестном уголке Тихого океана», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что не может предложить новому правительству «ничего, кроме сильной поддержки».

Ранее сообщалось, что Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании. Она обошла по голосам своего оппонента, бывшего министра финансов страны Риши Сунака.

Первый министр Шотландии Никола Стёрджен заявила, что если Трасс займёт пост премьер-министра, то это станет катастрофой для всего королевства.

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