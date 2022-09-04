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Глава Шотландии Стёрджен: Трасс может стать катастрофой для Британии

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Если глава МИД Британии Лиз Трасс займёт пост премьер-министра, она станет катастрофой для всего королевства, а не только для Шотландии, считает первый шотландский министр Никола Стёрджен.
Глава Шотландии Стёрджен: Трасс может стать катастрофой для Британии
  • AP
  • © Rui Vieira

«Если она будет править так же, как она проводила свою кампанию в течение лета, она станет катастрофой не только для Шотландии, но и для всей Великобритании», — сказала политик в интервью Sky News.

Вместе с этим она попытается построить рабочие отношения с Трасс, если та возглавит правительство, отметила Стёрджен.

5 сентября в Британии назовут имя нового премьер-министра, напоминает телеканал. 

В конце июля Лиз Трасс заявила, что выступает против проведения нового референдума о независимости Шотландии.

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