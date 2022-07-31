Трасс заявила, что не допустит референдума в Шотландии в случае избрания её премьером

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на пост премьер-министра страны, в интервью газете Daily Telegraph заявила, что выступает против проведения нового референдума о независимости Шотландии.

«Шотландские националисты согласились с тем, что референдум должен проходить раз в поколение. Я сделаю так, чтобы они следовали своим словам», — приводит её слова ТАСС.

Она также пообещала работать над укреплением отношений с Шотландией.

Трасс отметила, что проведение повторного референдума требует одобрения парламента Великобритании.

«Если я стану премьер-министром, я не дам подобного разрешения. Для меня совершенно очевидно, что, пока я за старшего, второму референдуму о шотландской независимости не бывать», — подчеркнула глава внешнеполитического ведомства.

28 июня первый министр Шотландии Никола Стёрджен объявила о намерении властей провести референдум о независимости региона 19 октября 2023 года.