Трасс заявила, что не допустит референдума в Шотландии в случае избрания её премьером
«Шотландские националисты согласились с тем, что референдум должен проходить раз в поколение. Я сделаю так, чтобы они следовали своим словам», — приводит её слова ТАСС.
Она также пообещала работать над укреплением отношений с Шотландией.
Трасс отметила, что проведение повторного референдума требует одобрения парламента Великобритании.
«Если я стану премьер-министром, я не дам подобного разрешения. Для меня совершенно очевидно, что, пока я за старшего, второму референдуму о шотландской независимости не бывать», — подчеркнула глава внешнеполитического ведомства.
28 июня первый министр Шотландии Никола Стёрджен объявила о намерении властей провести референдум о независимости региона 19 октября 2023 года.