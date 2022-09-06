военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Захарова заявила, что Вашингтон и Брюссель толкают Рим к экономическому самоубийству

Короткая ссылка
Для реализации «санкционного безумия» Вашингтон и Брюссель подталкивают Рим к экономическому самоубийству, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила, что Вашингтон и Брюссель толкают Рим к экономическому самоубийству
  • © МИД России

По её словам, народ Италии и экономика страны оказались в плену бессмысленных политических решений Вашингтона и Брюсселя.

«Рим подталкивают, кажется, не просто к бессмысленным поступкам, а к экономическому самоубийству, чтобы реализовать евро-атлантическое санкционное безумие. А когда трудолюбивый итальянский бизнес рухнет, его задёшево скупят янки», — написала дипломат в своём Telegram.

Она отметила, что при этом на китайских инвесторов рассчитывать не приходится — после оскорблений Запада Пекин не станет платить по чужим счетам.

Захарова также акцентировала внимание на план главы Минэкологии Италии Роберто Чинголани по снижению зависимости итальянской экономики от российских углеводородов.

«Итак: снижение отопления в частных домах до 18—19 градусов с сокращением режима отопления на час-два. Уменьшение уличного освещения и, возможно, закрытие ресторанов и баров по ночам. Пандемия возвращается. Только теперь её творят политики», — заявила российский дипломат.

Ранее в интервью радиостанции RTL лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини призвал к отмене ограничений, из-за которых цены на энергоносители значительно выросли, вынуждая итальянцев платить по счетам едва ли не в четыре раза больше, чем раньше.

По последним данным Национального института статистики Италии, инфляция в стране достигла максимума с 1985 года, разогнавшись до 8,4% в годовом исчислении. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить