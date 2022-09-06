Захарова заявила, что Вашингтон и Брюссель толкают Рим к экономическому самоубийству

Для реализации «санкционного безумия» Вашингтон и Брюссель подталкивают Рим к экономическому самоубийству, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, народ Италии и экономика страны оказались в плену бессмысленных политических решений Вашингтона и Брюсселя.

«Рим подталкивают, кажется, не просто к бессмысленным поступкам, а к экономическому самоубийству, чтобы реализовать евро-атлантическое санкционное безумие. А когда трудолюбивый итальянский бизнес рухнет, его задёшево скупят янки», — написала дипломат в своём Telegram.

Она отметила, что при этом на китайских инвесторов рассчитывать не приходится — после оскорблений Запада Пекин не станет платить по чужим счетам.

Захарова также акцентировала внимание на план главы Минэкологии Италии Роберто Чинголани по снижению зависимости итальянской экономики от российских углеводородов.

«Итак: снижение отопления в частных домах до 18—19 градусов с сокращением режима отопления на час-два. Уменьшение уличного освещения и, возможно, закрытие ресторанов и баров по ночам. Пандемия возвращается. Только теперь её творят политики», — заявила российский дипломат.

Ранее в интервью радиостанции RTL лидер итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини призвал к отмене ограничений, из-за которых цены на энергоносители значительно выросли, вынуждая итальянцев платить по счетам едва ли не в четыре раза больше, чем раньше.

По последним данным Национального института статистики Италии, инфляция в стране достигла максимума с 1985 года, разогнавшись до 8,4% в годовом исчислении.