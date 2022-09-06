МИД России: ЕС поставил под угрозу безопасность на континенте из-за военной помощи Украине

В ЕС не думают о последствиях оказания военной помощи Украине — в Брюсселе настроены на затягивание конфликта и ставят таким образом под угрозу безопасность на всём континенте, заявил замглавы российского МИД Андрей Руденко.

В интервью РИА Новости он напомнил, что отдельные страны ЕС уже занимаются подготовкой солдат ВСУ, о чём открыто говорил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Руденко предположил, что в Евросоюзе «стремятся упорядочить военную деятельность ЕСовских стран на Украине под своим началом», не задумываясь о последствиях.

«В ЕС не хотят инвестировать в мир на Украине и сохраняют линию на затягивание конфликта... Из поставляемого Киеву оружия убивают мирных граждан, женщин и детей... Удары наносятся и по критическим объектам, в том числе по Запорожской АЭС. Под угрозой безопасность всего европейского континента», — сказал он.

Ранее Боррель заявил, что в Евросоюзе есть силы, которые выступают за сокращение помощи Украине, однако они «в меньшинстве».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что слова главы дипломатической службы ЕС о том, будто Россия якобы является «фашистским государством», обнуляют его как дипломата.