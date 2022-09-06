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Сенатор Пушков прокомментировал избрание Трасс на пост премьера Великобритании

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал избрание Лиз Трасс на пост премьер-министра Великобритании.

Пушков отметил, что в избрании Трасс нет «ничего удивительного».

«В наше время в англо-саксонских странах идёт анти-отбор, когда речь заходит о ведущих государственных постах», — написал он в Telegram.

Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании, она обошла по голосам своего оппонента, бывшего министра финансов страны Риши Сунака.

Первый министр Шотландии Никола Стёрджен заявила, что если Трасс займёт пост премьер-министра, то это станет катастрофой для всего королевства.

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