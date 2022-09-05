Global News: украинские беженцы столкнулись со слишком дорогой жизнью в Канаде
- РИА Новости
«Пара изо всех сил пытается заработать деньги, узнав, что жизнь в Канаде дороже, чем они думали», — говорится в сообщении.
Беженцы поселились в провинции Саскачеван в мае.
«На Украине у нас меньше затрат на аренду, на дом, на еду, на одежду, на всё. Может быть, поэтому у нас немного по-другому», — рассказала мать семейства.
Ранее газета The Guardian сообщила, что как минимум 50 тыс. беженцев с Украины могут остаться в Великобритании без жилья.