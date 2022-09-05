Global News: украинские беженцы столкнулись со слишком дорогой жизнью в Канаде

Украинская семья из двух взрослых и четверых детей, которая переехала из Самбора в Канаду на фоне спецоперации России, столкнулась с дороговизной жизни в стране, пишет канадский портал Global News.

«Пара изо всех сил пытается заработать деньги, узнав, что жизнь в Канаде дороже, чем они думали», — говорится в сообщении.

Беженцы поселились в провинции Саскачеван в мае.

«На Украине у нас меньше затрат на аренду, на дом, на еду, на одежду, на всё. Может быть, поэтому у нас немного по-другому», — рассказала мать семейства.

Ранее газета The Guardian сообщила, что как минимум 50 тыс. беженцев с Украины могут остаться в Великобритании без жилья.