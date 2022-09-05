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Economist: Индия может стать главным вызовом для США на глобальном Юге

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Индия в условиях развивающегося мирового кризиса может стать лидером глобального Юга, это будет представлять для Запада наибольшую угрозу, нежели Восток, считает политолог Иэн Бреммер. Такое мнение он выразил в статье для The Economist.
Economist: Индия может стать главным вызовом для США на глобальном Юге
  • AP

По его словам, по мере того как мир «всё глубже погружается в кризисный XXI век», конфликт между Востоком и Западом становится главной темой заголовков.

Если всмотреться в ситуацию более пристально, то окажется, что напряжённость в отношениях между Западом и глобальным Югом, который включает регионы Азии, Африки, Латинской Америки и Тихого океана, «будет создавать самые серьёзные угрозы и вызовы в течение следующего десятилетия», пишет Бреммер.

В июле командующий Национальной гвардией США генерал Дэниел Хокансон сообщил, что американские силы планируют расширение программ совместной подготовки со странами Индо-Тихоокеанского региона.

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