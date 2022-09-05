Economist: Индия может стать главным вызовом для США на глобальном Юге
- AP
По его словам, по мере того как мир «всё глубже погружается в кризисный XXI век», конфликт между Востоком и Западом становится главной темой заголовков.
Если всмотреться в ситуацию более пристально, то окажется, что напряжённость в отношениях между Западом и глобальным Югом, который включает регионы Азии, Африки, Латинской Америки и Тихого океана, «будет создавать самые серьёзные угрозы и вызовы в течение следующего десятилетия», пишет Бреммер.
В июле командующий Национальной гвардией США генерал Дэниел Хокансон сообщил, что американские силы планируют расширение программ совместной подготовки со странами Индо-Тихоокеанского региона.