Макрон считает вывод российских военных с Запорожской АЭС «путём к её безопасности»
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Отмечается, что Макрон провёл телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.
В ходе него французский президент заявил о необходимости обеспечения безопасности ЗАЭС и её демилитаризации, «что возможно только путём вывода российских войск».
Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев назвал неприемлемым предложение о демилитаризованной зоне в районе Запорожской атомной электростанции, отметив, что это сделает станцию более уязвимой.