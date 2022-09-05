Макрон считает вывод российских военных с Запорожской АЭС «путём к её безопасности»

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал демилитаризовать район Запорожской АЭС, сообщили в Елисейском дворце.

Отмечается, что Макрон провёл телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.

В ходе него французский президент заявил о необходимости обеспечения безопасности ЗАЭС и её демилитаризации, «что возможно только путём вывода российских войск».

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев назвал неприемлемым предложение о демилитаризованной зоне в районе Запорожской атомной электростанции, отметив, что это сделает станцию более уязвимой.