военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

МИД России внёс в санкционный список актёров Шона Пенна и Бена Стиллера

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел России включило в ответный санкционный список ещё 25 граждан США, включая американских чиновников, а также актёров Шона Пенна и Бена Стиллера.
МИД России внёс в санкционный список актёров Шона Пенна и Бена Стиллера
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В порядке ответных мер на постоянно расширяемые администрацией Джо Байдена персональные санкции против граждан России в отношении очередной группы лиц из числа членов конгресса США, высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры (25 человек) вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе», — отмечается в заявлении.

В санкционный список, помимо актёров Шона Пенна и Бена Стиллера, попали министр торговли США Джина Раймондо, несколько её заместителей, сенаторы и т. д.

Ранее в США пригрозили новыми санкциями России при проведении референдумов на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить