МИД России внёс в санкционный список актёров Шона Пенна и Бена Стиллера

Министерство иностранных дел России включило в ответный санкционный список ещё 25 граждан США, включая американских чиновников, а также актёров Шона Пенна и Бена Стиллера.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В порядке ответных мер на постоянно расширяемые администрацией Джо Байдена персональные санкции против граждан России в отношении очередной группы лиц из числа членов конгресса США, высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры (25 человек) вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе», — отмечается в заявлении.

В санкционный список, помимо актёров Шона Пенна и Бена Стиллера, попали министр торговли США Джина Раймондо, несколько её заместителей, сенаторы и т. д.

Ранее в США пригрозили новыми санкциями России при проведении референдумов на Украине.