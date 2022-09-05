Аналитик объяснила, почему именно Трасс стала новым премьер-министром Великобритании

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировала в беседе с RT сообщение о том, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс стала новым премьер-министром страны.

По словам политолога, возникает ощущение, что эта победа связана с «определённой стратегической целью всего коллективного Запада».

Ерёмина напомнила, что именно Трасс наиболее активно выступала с антироссийскими высказываниями.

«То есть победа такой персоны говорит о том, что сейчас для Запада ключевой является борьба с Россией. Тот, кто наиболее активно говорил о том, что может выполнять все приказы вплоть до самых критичных и радикальных, тот и получил наибольшее одобрение», — добавила аналитик.

Ранее Трасс стала новым премьер-министром Великобритании.

Отмечается, что она обошла по голосам своего оппонента, бывшего министра финансов страны Риши Сунака. За кандидатуру Трасс отдали голоса более 80 тыс. членов Консервативной партии.