Аналитик объяснила, почему именно Трасс стала новым премьер-министром Великобритании
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По словам политолога, возникает ощущение, что эта победа связана с «определённой стратегической целью всего коллективного Запада».
Ерёмина напомнила, что именно Трасс наиболее активно выступала с антироссийскими высказываниями.
«То есть победа такой персоны говорит о том, что сейчас для Запада ключевой является борьба с Россией. Тот, кто наиболее активно говорил о том, что может выполнять все приказы вплоть до самых критичных и радикальных, тот и получил наибольшее одобрение», — добавила аналитик.
Ранее Трасс стала новым премьер-министром Великобритании.
Отмечается, что она обошла по голосам своего оппонента, бывшего министра финансов страны Риши Сунака. За кандидатуру Трасс отдали голоса более 80 тыс. членов Консервативной партии.