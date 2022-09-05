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Эстонские СМИ заявили о начале подготовки страны к партизанской войне

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Эстонский портал ERR заявил, что в стране начали подготовку к ведению партизанской войны.
Эстонские СМИ заявили о начале подготовки страны к партизанской войне
  • Gettyimages.ru

«Речь идёт об организованной партизанской или подпольной деятельности с привлечением местного населения, если какая-то часть Эстонии окажется оккупированной», — цитирует сообщение портала РИА Новости.

Уточняется, что оборонное ведомство Эстонии готовит закон, который позволит Силам обороны заниматься подготовкой вооружённого сопротивления. Осуществляться это будет, в частности, через создание агентурных сетей, тайников со снаряжением и т. п.

Как отметила вице-канцлер министерства Маргит Гросс, дополнительные полномочия нужны также для подготовки законспирированных лиц.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу невеждой за его «чудовищную логику» в отношении его призывов россиян к насилию.

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