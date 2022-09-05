Эстонские СМИ заявили о начале подготовки страны к партизанской войне
- Gettyimages.ru
«Речь идёт об организованной партизанской или подпольной деятельности с привлечением местного населения, если какая-то часть Эстонии окажется оккупированной», — цитирует сообщение портала РИА Новости.
Уточняется, что оборонное ведомство Эстонии готовит закон, который позволит Силам обороны заниматься подготовкой вооружённого сопротивления. Осуществляться это будет, в частности, через создание агентурных сетей, тайников со снаряжением и т. п.
Как отметила вице-канцлер министерства Маргит Гросс, дополнительные полномочия нужны также для подготовки законспирированных лиц.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу невеждой за его «чудовищную логику» в отношении его призывов россиян к насилию.