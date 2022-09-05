Reuters: взрыв возле посольства России в Кабуле устроил террорист

Взрыв возле посольства России в Кабуле устроил террорист-смертник.

Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, в террориста, приближавшегося к зданию посольства России, выстрелила охрана «Талибана»*, передаёт РИА Новости.

В сообщении говорится, что взрыв произошёл возле российского посольства.

Ранее стало известно, что в афганской столице произошёл взрыв в районе, где расположено посольство России.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.