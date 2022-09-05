Reuters: взрыв возле посольства России в Кабуле устроил террорист
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Об этом сообщило агентство Reuters.
По данным агентства, в террориста, приближавшегося к зданию посольства России, выстрелила охрана «Талибана»*, передаёт РИА Новости.
В сообщении говорится, что взрыв произошёл возле российского посольства.
Ранее стало известно, что в афганской столице произошёл взрыв в районе, где расположено посольство России.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.