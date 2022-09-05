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В МИД сообщили о рассмотрении использования российской квоты от БДИПЧ на выборах в США

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В Москве изучают возможность использования российской квоты в мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборах в США, заявил посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров.

«Вопрос о возможном использовании российской квоты в миссии БДИПЧ ОБСЕ изучается. Теоретически квота России в миссии БДИПЧ — до 15%, но насколько реально полноценное участие — неочевидно», — сказал он РИА Новости.

По словам дипломата, ранее США посетила миссия в составе двух человек от БДИПЧ и одного от парламентской ассамблеи ОБСЕ. По итогам визита были даны рекомендации «направить для мониторинга в США полноценную миссию» в составе 100 долгосрочных и 400 краткосрочных наблюдателей.

В августе Федеральная избирательная комиссия США получила заявку на регистрацию движения в поддержку участия действующего американского президента Джо Байдена в выборах главы государства 2024 года.

Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео допустил возможность выдвижения на пост президента от республиканцев на выборах 2024 года.

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