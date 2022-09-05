военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Трюдо выразил соболезнования семьям погибших при нападениях в провинции Саскачеван

Короткая ссылка
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования родственникам погибших в результате нападений в провинции Саскачеван.

«Сегодняшние нападения в Саскачеване ужасны и разбивают сердце... Мы внимательно наблюдаем за ситуацией и призываем всех следить за новостями от местных властей», — написал он в Twitter.

Ранее местное издание City News со ссылкой на правоохранительные органы сообщало о серии нападений в провинции Саскачеван. По последним данным, двое мужчин с холодным оружием убили десять человек и ранили по меньшей мере 15 граждан.

Подозреваемыми полиция объявила Дамиена и Майлса Сандерсонов. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить