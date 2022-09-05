Трюдо выразил соболезнования семьям погибших при нападениях в провинции Саскачеван
«Сегодняшние нападения в Саскачеване ужасны и разбивают сердце... Мы внимательно наблюдаем за ситуацией и призываем всех следить за новостями от местных властей», — написал он в Twitter.
Ранее местное издание City News со ссылкой на правоохранительные органы сообщало о серии нападений в провинции Саскачеван. По последним данным, двое мужчин с холодным оружием убили десять человек и ранили по меньшей мере 15 граждан.
Подозреваемыми полиция объявила Дамиена и Майлса Сандерсонов.