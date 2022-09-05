Двое мужчин зарезали десять человек в канадской провинции Саскачеван, ещё 15 ранены
«Полиция объявила в розыск двух подозреваемых в воскресенье после того, как 10 человек были зарезаны насмерть и ещё не менее 15 получили ранения», — говорится в сообщении City News со ссылкой на правоохранительные органы.
Подозреваемыми в серии нападений полиция объявила Дамиена и Майлса Сандерсонов.
Местным жителям правоохранители рекомендовали укрыться в защищённых помещениях и не вступать в контакт с преступниками.
4 июля в штате Иллинойс произошла массовая стрельба во время парада в честь Дня независимости США.
Согласно последним данным, в результате происшествия погибли семь человек, ещё 24 пострадали.