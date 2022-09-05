военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Двое мужчин зарезали десять человек в канадской провинции Саскачеван, ещё 15 ранены

Короткая ссылка
Двое преступников с холодным оружием убили десять человек и ранили по меньшей мере 15 в канадской провинции Саскачеван.

«Полиция объявила в розыск двух подозреваемых в воскресенье после того, как 10 человек были зарезаны насмерть и ещё не менее 15 получили ранения», — говорится в сообщении City News со ссылкой на правоохранительные органы.

Подозреваемыми в серии нападений полиция объявила Дамиена и Майлса Сандерсонов. 

Местным жителям правоохранители рекомендовали укрыться в защищённых помещениях и не вступать в контакт с преступниками.

4 июля в штате Иллинойс произошла массовая стрельба во время парада в честь Дня независимости США. 

Согласно последним данным, в результате происшествия погибли семь человек, ещё 24 пострадали.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить