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В Израиле одобрено соглашение о возобновлении рейсов израильских компаний в Турцию

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Кабмин Израиля одобрил проект соглашения о возобновлении рейсов израильских авиакомпаний в Турцию, сообщил премьер-министр Израиля Яир Лапид.
В Израиле одобрено соглашение о возобновлении рейсов израильских компаний в Турцию
  • globallookpress.com
  • © Gpo/Keystone Press Agency

«Сегодня правительство одобрило соглашение о восстановлении авиасообщения между Турцией и Израилем», — приводит ТАСС слова Лапида.

По его словам, теперь израильские авиакомпании смогут выполнять рейсы в Стамбул и другие турецкие города, а также в обратном направлении.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция приняла решение назначить посла и восстановить дипотношения с Израилем.

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