В Израиле одобрено соглашение о возобновлении рейсов израильских компаний в Турцию
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«Сегодня правительство одобрило соглашение о восстановлении авиасообщения между Турцией и Израилем», — приводит ТАСС слова Лапида.
По его словам, теперь израильские авиакомпании смогут выполнять рейсы в Стамбул и другие турецкие города, а также в обратном направлении.
Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция приняла решение назначить посла и восстановить дипотношения с Израилем.