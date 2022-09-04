В Израиле одобрено соглашение о возобновлении рейсов израильских компаний в Турцию

Кабмин Израиля одобрил проект соглашения о возобновлении рейсов израильских авиакомпаний в Турцию, сообщил премьер-министр Израиля Яир Лапид.

«Сегодня правительство одобрило соглашение о восстановлении авиасообщения между Турцией и Израилем», — приводит ТАСС слова Лапида.

По его словам, теперь израильские авиакомпании смогут выполнять рейсы в Стамбул и другие турецкие города, а также в обратном направлении.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция приняла решение назначить посла и восстановить дипотношения с Израилем.