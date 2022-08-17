Президент Израиля высказался о восстановлении полных дипотношений с Турцией
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«Я приветствую восстановление полных дипломатических отношений с Турцией — важное событие, которое будет способствовать укреплению экономических отношений, взаимному туризму и дружбе между израильским и турецким народами», — цитирует РИА Новости заявление Герцога.
Он отметил важность духа партнёрства на Ближнем Востоке.
Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция приняла решение назначить посла и восстановить дипотношения с Израилем.