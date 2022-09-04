Глава МОССАДа 5 сентября отправится в США для обсуждения ядерной сделки с Ираном

Директор израильской разведки МОССАД Давид Барнеа 5 сентября отправится в США, чтобы обсудить риски, связанные с восстановлением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«После моего разговора с президентом Байденом в прошлую среду директор разведки МОССАД завтра отбывает в Вашингтон для проведения ряда встреч, призванных довести до сведения американской администрации нашу позицию относительно опасностей, заложенных в соглашении (с Ираном. — RT)», — приводит ТАСС слова премьер-министра Израиля Яира Лапида.

По его словам, в США учли оговорки, представленные израильской стороной американской администрации, по поводу СВПД.

Ранее сообщалось, что Иран направил конструктивный ответ на предложения США по СВПД.