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Трамп процитировал Ленина, рассуждая на тему честности выборов в США

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Бывший американский лидер Дональд Трамп процитировал Владимира Ленина, рассуждая на тему честности выборов в Соединённых Штатах.

«Он сказал: «Тот, кто считает голоса, гораздо важнее кандидата», — приводит РИА Новости слова Трампа на митинге его сторонников в штате Пенсильвания.

Бывший американский президент согласился с этим высказыванием.

Он выразил уверенность, что американские выборы 2020 года были нечестными, а махинации, которые, по его словам, имели место при подведении итогов, не позволили ему стать президентом во второй раз.

Ранее Трамп предложил признать президентские выборы 2020 года необратимо скомпрометированными и провести новые.

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