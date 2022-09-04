Трасс заявила о намерении бороться с ценами на электричество в случае избрания премьером
«В случае избрания я планирую в течение первой недели работы моей новой администрации изложить наши ближайшие действия по счетам за энергию и энергоснабжению», — приводит РИА Новости её слова в газете The Telegraph.
Трасс подчеркнула, что откладывание проблемы приведёт к серьёзным последствиям.
Она заявила о своей готовности принимать «жёсткие» решения, направленные на восстановление британской экономики.
Ранее агентство Bloomberg передавало, что в Великобритании существуют риски закрытия шести из десяти предприятий на фоне растущих цен на электроэнергию.