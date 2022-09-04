Трасс заявила о намерении бороться с ценами на электричество в случае избрания премьером

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая участвует в выборах на пост премьер-министра страны, заявила, что в случае своего избрания в течение первой недели на новой должности представит действия, направленные на снижение цен на электричество.

«В случае избрания я планирую в течение первой недели работы моей новой администрации изложить наши ближайшие действия по счетам за энергию и энергоснабжению», — приводит РИА Новости её слова в газете The Telegraph.

Трасс подчеркнула, что откладывание проблемы приведёт к серьёзным последствиям.

Она заявила о своей готовности принимать «жёсткие» решения, направленные на восстановление британской экономики.

Ранее агентство Bloomberg передавало, что в Великобритании существуют риски закрытия шести из десяти предприятий на фоне растущих цен на электроэнергию.