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WT: Байден и Демократическая партия превращаются в «хрестоматийных фашистов»

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Американский лидер Джо Байден и Демократическая партия начали превращаться в «хрестоматийных фашистов». Об этом пишет издание The Washington Times.

В материале сказано, что члены Демократической партии совершают работу по распространению в стране недостоверной информации, а также пропаганды.

Кроме того, утверждается в статье, демократы устраивают репрессии представителям оппозиции и заставляют их подчиняться нынешнему американскому курсу.

Также, подчеркнул автор статьи, в США по поручительству Байдена был создан Совет по управлению дезинформацией в рамках Министерства внутренней безопасности, который вскоре получил название «министерство правды».

Основной целью создания Совета, сказано в статье, стало выяснение того, что можно показывать и рассказывать жителям США, а что нет.

«Даже беглый взгляд на недавнюю историю показывает пример за примером, как американские левые демонстрируют хрестоматийные фашистские тенденции», — заключил автор материала.

Ранее обозреватель The Washington Times Дон Федер заявил, что Соединённые Штаты рискуют уничтожить сами себя изнутри, о чём свидетельствуют пять наблюдаемых в стране признаков грядущего коллапса.

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