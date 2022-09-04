WT: Байден и Демократическая партия превращаются в «хрестоматийных фашистов»
В материале сказано, что члены Демократической партии совершают работу по распространению в стране недостоверной информации, а также пропаганды.
Кроме того, утверждается в статье, демократы устраивают репрессии представителям оппозиции и заставляют их подчиняться нынешнему американскому курсу.
Также, подчеркнул автор статьи, в США по поручительству Байдена был создан Совет по управлению дезинформацией в рамках Министерства внутренней безопасности, который вскоре получил название «министерство правды».
Основной целью создания Совета, сказано в статье, стало выяснение того, что можно показывать и рассказывать жителям США, а что нет.
«Даже беглый взгляд на недавнюю историю показывает пример за примером, как американские левые демонстрируют хрестоматийные фашистские тенденции», — заключил автор материала.
Ранее обозреватель The Washington Times Дон Федер заявил, что Соединённые Штаты рискуют уничтожить сами себя изнутри, о чём свидетельствуют пять наблюдаемых в стране признаков грядущего коллапса.