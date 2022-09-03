Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо поддержал призыв бывшего государственного министра Франции Сеголен Руаяль запретить распространение военной пропаганды, которую ведёт Киев.

«Сеголен Руаяль проявила политическое мужество, её смелость должна служить примером», — сказал политик, слова которого приводит ТАСС.

По его мнению, Руаяль имеет моральное право протестовать против военной пропаганды украинских властей.

«Министр иностранных дел Франции Доминик де Вильпен осудил американскую пропаганду и ложь, отказавшись поддержать войну в Ираке в 2003 году», — напомнил Филиппо.

Политик также заявил, что Франция «не должна подчиняться Североатлантическому альянсу и его пособникам».

Как стало известно ранее, ассоциация поддержки Украины заявила о намерении подать жалобу на Сеголен Руаяль за то, что она подвергла сомнению утверждения Киева о действиях российских Вооружённых сил в ходе операции по защите Донбасса.

По мнению Руаяль, «пропаганда войны через страх» со стороны украинского руководства нацелена на срыв переговорного процесса о мирном урегулировании.