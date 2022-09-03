Лидер партии «Патриоты» во Франции поддержал слова Руаяль о «пропаганде войны» на Украине
«Сеголен Руаяль проявила политическое мужество, её смелость должна служить примером», — сказал политик, слова которого приводит ТАСС.
По его мнению, Руаяль имеет моральное право протестовать против военной пропаганды украинских властей.
«Министр иностранных дел Франции Доминик де Вильпен осудил американскую пропаганду и ложь, отказавшись поддержать войну в Ираке в 2003 году», — напомнил Филиппо.
Политик также заявил, что Франция «не должна подчиняться Североатлантическому альянсу и его пособникам».
Как стало известно ранее, ассоциация поддержки Украины заявила о намерении подать жалобу на Сеголен Руаяль за то, что она подвергла сомнению утверждения Киева о действиях российских Вооружённых сил в ходе операции по защите Донбасса.
По мнению Руаяль, «пропаганда войны через страх» со стороны украинского руководства нацелена на срыв переговорного процесса о мирном урегулировании.