В Идлибе из-за ракетного удара террористов погибли трое сирийских военных
Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
«В провинции Идлиб в результате ракетного удара, произведённого террористами из района Дейр-Сунболь по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Хантутин, погибли трое военнослужащих Вооружённых сил САР, один сирийский военнослужащий ранен», — цитирует его ТАСС.
Ранее сирийские военные предотвратили прорыв группы боевиков из зоны деэскалации «Идлиб».