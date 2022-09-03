В Идлибе из-за ракетного удара террористов погибли трое сирийских военных

В сирийской провинции Идлиб в результате ракетного удара со стороны террористов погибли трое военнослужащих Сирийской Арабской Республики, ещё один ранен.

Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров. «В провинции Идлиб в результате ракетного удара, произведённого террористами из района Дейр-Сунболь по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Хантутин, погибли трое военнослужащих Вооружённых сил САР, один сирийский военнослужащий ранен», — цитирует его ТАСС. Ранее сирийские военные предотвратили прорыв группы боевиков из зоны деэскалации «Идлиб».