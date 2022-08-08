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Сирийские военные предотвратили прорыв группы боевиков из зоны деэскалации «Идлиб»

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Сирийские военные предотвратили попытку прорыва террористической группы численностью до 15 человек из зоны деэскалации «Идлиб» в направлении Саан — Джубас.

Об этом заявил замглавы российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

«Сегодня с 06:40 по 07:10 военнослужащими Сирийской арабской армии была предотвращена попытка прорыва террористической группы численностью до 15 человек из зоны деэскалации «Идлиб» в направлении Саан — Джубас», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что во время завязавшегося боя были ликвидированы три боевика, остальные террористы отступили. 

Также в ходе боестолкновения погиб один сирийский военный.

Ранее сообщалось, что террористы совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

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