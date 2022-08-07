Террористы совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии
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Об этом информирует заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.
«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра». В провинции Алеппо — три обстрела, в провинции Идлиб — один обстрел», — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщалось, что российские ПВО выявили и уничтожили два БПЛА боевиков на удалении 2 км от авиабазы Хмеймим в Сирии.
* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.