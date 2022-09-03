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Правительство России согласилось с учреждением российского генконсульства в Гродно

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Российское правительство одобрило предложение МИД заключить соглашение об учреждении генерального консульства России в белорусском городе Гродно.
Правительство России согласилось с учреждением российского генконсульства в Гродно
  • РИА Новости

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правовой информации.

«Принять предложение МИД России... о заключении путём обмена нотами соглашения между правительством России и правительством Республики Беларусь об учреждении генерального консульства России в Гродно», — говорится в распоряжении.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил о прорыве в строительстве белорусско-российского союза.

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