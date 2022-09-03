Эрдоган и Путин подтвердили решимость действовать по плану в отношении АЭС «Аккую»
- РИА Новости
«Президенты Эрдоган и Путин подтвердили решимость в реализации проекта строительства АЭС «Аккую», согласно плану», — приводит ТАСС сообщение.
Лидеры условились детально обсудить этот и другие вопросы на встрече в Самарканде, где 15—16 сентября пройдёт саммит Шанхайской организации сотрудничества.
5 августа Путин и Эрдоган на переговорах обсудили строительство АЭС «Аккую» и функционирование газопровода «Турецкий поток».