Эрдоган и Путин подтвердили решимость действовать по плану в отношении АЭС «Аккую»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин подтвердили решимость в части реализации проекта строительства АЭС «Аккую», сообщает администрация турецкого президента.

«Президенты Эрдоган и Путин подтвердили решимость в реализации проекта строительства АЭС «Аккую», согласно плану», — приводит ТАСС сообщение.

Лидеры условились детально обсудить этот и другие вопросы на встрече в Самарканде, где 15—16 сентября пройдёт саммит Шанхайской организации сотрудничества.

5 августа Путин и Эрдоган на переговорах обсудили строительство АЭС «Аккую» и функционирование газопровода «Турецкий поток».