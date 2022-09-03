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Эрдоган и Путин подтвердили решимость действовать по плану в отношении АЭС «Аккую»

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин подтвердили решимость в части реализации проекта строительства АЭС «Аккую», сообщает администрация турецкого президента.
Эрдоган и Путин подтвердили решимость действовать по плану в отношении АЭС «Аккую»
  • РИА Новости

«Президенты Эрдоган и Путин подтвердили решимость в реализации проекта строительства АЭС «Аккую», согласно плану», — приводит ТАСС сообщение.

Лидеры условились детально обсудить этот и другие вопросы на встрече в Самарканде, где 15—16 сентября пройдёт саммит Шанхайской организации сотрудничества.

5 августа Путин и Эрдоган на переговорах обсудили строительство АЭС «Аккую» и функционирование газопровода «Турецкий поток».

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