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Сенатор Пушков заявил, что на Западе удивлены неэффективностью антироссийских санкций

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Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что ограничительные меры удивили Россию, заявил, что больше всего санкции удивили западных лидеров.

«И удивлены тем, что в очередной раз не удалось порвать российскую экономику в клочья, как ещё в 2014-ом году мечтал (бывший президент США Барак. — RT) Обама», — написал Пушков в Telegram.

Сенатор отметил, что западные страны удивились тому, что антироссийские санкции оказали негативное влияние на их собственную экономику.

Между тем, подчеркнул Пушков, западные лидеры ещё не до конца осознали последствия своих решений.

«Но в западных столицах, похоже, думают исключительно об экономической войне, но не о том, что сами будут её жертвами», — констатировал Пушков.

Глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст ранее заявил, что введённые против России санкции оказались харакири для Германии.

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