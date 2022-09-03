В МИД ФРГ заявили, что слова Бербок о поддержке Украины вырваны из контекста

Представитель МИД Германии Кристофер Бургер заявил, что слова главы внешнеполитического ведомства страны Анналены Бербок о том, что гражданам Германии приходится страдать ради Украины, были вырваны из контекста.

«Нужно понимать, в каком контексте стояла эта фраза. Министр иностранных дел убеждена, что мы должны продолжать поддерживать Украину, что это в интересах Германии, в интересах германского народа», — приводит его слова РИА Новости.

Бургер обратил внимание, что в ходе своего выступления Бербок подчеркнула, что поддержка Украины неизбежно приведёт к социальным последствиям в обществе Германии.

Кроме того, по его словам, Бербок настаивала, что жителей ФРГ нельзя оставлять один на один со всеми трудностями, которые появились на фоне украинского кризиса.

«Очень важно подобные формулировки не вырывать из контекста, а хотя бы попытаться понять, при каких обстоятельствах они были озвучены, и не распространять подобные интерпретации, не подвергая их сомнению», — заключил он.

Ранее Бербок на форуме в Чехии заявила, что ей важнее сдержать обещание перед Украиной, чем то, что думают немецкие избиратели.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «фантастическим» такое высказывание, отметив, что оно «как раз в жилу» разговорам о необходимости проведения досрочных выборов в некоторых странах ЕС.