Лавров назвал фантастическим заявление главы МИД ФРГ о необходимости страдать ради Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал фантастическим заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что гражданам Германии приходится страдать ради Украины.

Об этом он сказал в ходе встречи со студентами и преподавателями МГИМО, передаёт ТАСС.

По словам Лаврова, это «просто фантастическое признание».

«Как раз в жилу, как говорится, тем разговорам, которые ведутся о необходимости проведения в целом ряде европейских стран досрочных выборов», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало РИА Новости, Бербок на форуме в Чехии заявила, что ей важнее сдержать обещание перед Украиной, чем то, что думают немецкие избиратели.

До этого глава МИД ФРГ заявляла, что Берлин готов помогать Украине столько, сколько потребуется, однако пока не может поставлять всё то, что хотят в Киеве.