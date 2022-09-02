Глава МИД Венгрии: украинский кризис привёл к катастрофическому ослаблению Евросоюза
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Экономическое влияние и разорительный кризис энергоснабжения привели к «катастрофическому ослаблению Европы и Евросоюза», отметил министр.
«Сидя за этим столом, мы должны сказать правду. А истина в том, что лидеры Евросоюза не смогли защитить людей в Европе от того, чтобы платить по счетам войны, за которую они вообще не несут ответственности», — цитирует Сийярто ТАСС.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее в интервью немецкому изданию Tichys Einblick заявил, что украинский кризис положит конец эпохе доминирования западных стран.