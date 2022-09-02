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Глава МИД Венгрии: украинский кризис привёл к катастрофическому ослаблению Евросоюза

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Украинский кризис привёл к катастрофическому ослаблению Евросоюза, а лидеры ЕС не смогли этому помешать, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Такое мнение он выразил, выступая на саммите «Открытые Балканы» в Белграде.
Глава МИД Венгрии: украинский кризис привёл к катастрофическому ослаблению Евросоюза
  • AFP
  • © Michal Cizek

Экономическое влияние и разорительный кризис энергоснабжения привели к «катастрофическому ослаблению Европы и Евросоюза», отметил министр.

«Сидя за этим столом, мы должны сказать правду. А истина в том, что лидеры Евросоюза не смогли защитить людей в Европе от того, чтобы платить по счетам войны, за которую они вообще не несут ответственности», — цитирует Сийярто ТАСС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее в интервью немецкому изданию Tichys Einblick заявил, что украинский кризис положит конец эпохе доминирования западных стран.

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