Глава МИД Венгрии: украинский кризис привёл к катастрофическому ослаблению Евросоюза

Украинский кризис привёл к катастрофическому ослаблению Евросоюза, а лидеры ЕС не смогли этому помешать, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Такое мнение он выразил, выступая на саммите «Открытые Балканы» в Белграде.

Экономическое влияние и разорительный кризис энергоснабжения привели к «катастрофическому ослаблению Европы и Евросоюза», отметил министр.

«Сидя за этим столом, мы должны сказать правду. А истина в том, что лидеры Евросоюза не смогли защитить людей в Европе от того, чтобы платить по счетам войны, за которую они вообще не несут ответственности», — цитирует Сийярто ТАСС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее в интервью немецкому изданию Tichys Einblick заявил, что украинский кризис положит конец эпохе доминирования западных стран.