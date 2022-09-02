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Папа Римский выразил поддержку вице-президенту Аргентины в связи с покушением на неё

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Папа Римский Франциск выразил поддержку вице-президенту Аргентины Кристине Фернандес де Киршнер, на которую было совершено покушение.
Папа Римский выразил поддержку вице-президенту Аргентины в связи с покушением на неё
  • AP
  • © Andrew Medichini

«Получив тревожное известие о нападении... я хочу выразить вам свою солидарность и близость. Молюсь о том, чтобы в дорогой Аргентине социальная гармония и уважение к демократическим ценностям всегда превалировали над всеми видами насилия и агрессии», — цитирует ТАСС службу печати Святого престола.

1 сентября неизвестный направил пистолет на вице-президента Аргентины Киршнер, полиция задержала злоумышленника.

Как отметил президент Аргентины Альберто Фернандес, действия злоумышленника были попыткой убийства.

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