РБК: китайская UnionPay ограничила приём в России своих зарубежных карт
- AP
Отмечается, что UnionPay запретила обслуживание своих карт, которые были выпущены иностранными банками, в POS-терминалах подсанкционных российских банков-эквайеров.
Как заявил один из источников издания в крупном банке, подобное решение китайская компания могла принять, опасаясь вторичных санкций.
Другой источник в банке заявил, что карты UnionPay перестали работать ещё в апреле-мае после введения Западом санкций.
В апреле сообщалось, что подпавшие под блокирующие санкции российские банки не смогут выпускать карты UnionPay.