РБК: китайская UnionPay ограничила приём в России своих зарубежных карт

Китайская платёжная система UnionPay ограничила приём своих карт, выпущенных за рубежом, российскими банками-эквайерами, находящимися под санкциями западных стран. Об этом информирует РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что UnionPay запретила обслуживание своих карт, которые были выпущены иностранными банками, в POS-терминалах подсанкционных российских банков-эквайеров.

Как заявил один из источников издания в крупном банке, подобное решение китайская компания могла принять, опасаясь вторичных санкций.

Другой источник в банке заявил, что карты UnionPay перестали работать ещё в апреле-мае после введения Западом санкций.

В апреле сообщалось, что подпавшие под блокирующие санкции российские банки не смогут выпускать карты UnionPay.