Посольство России в Вашингтоне призвало США прекратить пропагандистские кампании против российских СМИ.

В дипмиссии отметили, что материал Госдепа о главном редакторе RT Маргарите Симоньян является попыткой очернить российских журналистов за правдивое освещение международных событий.

Как заявили в посольстве, в США от свободы слова осталась только «красивая обёртка».

«Призываем авторов подобных докладов набраться мужества и следовать провозглашаемым на Западе постулатам о плюрализме мнений и важности их выражения. Перестать заниматься пропагандистскими кампаниями с априори ничтожными результатами», — говорится в сообщении в Telegram-канале диппредставительства.

Ранее обозреватель издания The National Interest Рамзи Мардини заявил, что западные власти и СМИ жестоко обманывают своих граждан, раздувая исходящую от России «угрозу» и проводя жёсткую проукраинскую информационную политику.