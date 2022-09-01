Совбез ООН не планирует обсуждать тему прав человека в китайском Синьцзяне

Вопрос прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая не будет обсуждаться на заседании Совета Безопасности ООН.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя Франции при всемирной организации Николя де Ривьера.

«Как председатель СБ ООН, я могу сказать, что эта тема не находится в повестке совета и вряд ли будет обсуждаться в сентябре», — заявил он.

Ранее стало известно, что Россия запросила на 6 сентября заседание Совбеза ООН из-за продолжающихся обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны украинских военных.