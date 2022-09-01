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Совбез ООН не планирует обсуждать тему прав человека в китайском Синьцзяне

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Вопрос прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая не будет обсуждаться на заседании Совета Безопасности ООН.
Совбез ООН не планирует обсуждать тему прав человека в китайском Синьцзяне
  • AP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя Франции при всемирной организации Николя де Ривьера.

«Как председатель СБ ООН, я могу сказать, что эта тема не находится в повестке совета и вряд ли будет обсуждаться в сентябре», — заявил он.

Ранее стало известно, что Россия запросила на 6 сентября заседание Совбеза ООН из-за продолжающихся обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны украинских военных. 

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