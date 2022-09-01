Совбез ООН не планирует обсуждать тему прав человека в китайском Синьцзяне
- AP
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постоянного представителя Франции при всемирной организации Николя де Ривьера.
«Как председатель СБ ООН, я могу сказать, что эта тема не находится в повестке совета и вряд ли будет обсуждаться в сентябре», — заявил он.
Ранее стало известно, что Россия запросила на 6 сентября заседание Совбеза ООН из-за продолжающихся обстрелов территории Запорожской АЭС со стороны украинских военных.