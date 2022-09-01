Британский инвестор Грэнтэм не исключил краха американского фондового рынка

Британский инвестор-миллиардер Джереми Грэнтэм заявил, что резкий рост цен на американском фондовом рынке может в скором времени привести к его краху.

«Нынешний «суперпузырь» характеризуется крайне опасным сочетанием переоценённости всех активов, товарного шока и хищного настроя Федеральной резервной системы», — приводит New York Post его слова.

Грэнтэм отметил, что каждый цикл уникален, но исторические параллели «говорят о том, что впереди самое худшее».

Инвестор подчеркнул, что в нынешнем «суперпузыре» сочетаются все три класса основных активов: жильё, акции и облигации. Они, по словам Грэнтэма, были критически переоценены в конце прошлого года.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев допустил, что США в обозримом будущем объявят дефолт по внешнему долгу.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников также предупредил о риске рецессии в мировой экономике.