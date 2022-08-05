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Решетников предупредил о риске рецессии в мировой экономике

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Глава Минэкономразвития России Максим Решетников предупредил о риске рецессии в мировой экономике.
Решетников предупредил о риске рецессии в мировой экономике
  • РИА Новости

«Мы сейчас обновляем прогноз социально-экономического развития. С одной стороны, достаточно большая неопределённость и много рисков и мировой экономике, в том числе риск рецессии есть», —  приводит ТАСС его слова в ходе поездки в Уральский федеральный округ.

Ранее в Министерстве торговли США сообщили, что валовой внутренний продукт (ВВП) государства в II квартале текущего года снизился на 0,9% в годовом исчислении.

В I квартале 2022 года ВВП США снизился на 1,6%. 

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