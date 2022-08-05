Глава Минэкономразвития России Максим Решетников предупредил о риске рецессии в мировой экономике.

«Мы сейчас обновляем прогноз социально-экономического развития. С одной стороны, достаточно большая неопределённость и много рисков и мировой экономике, в том числе риск рецессии есть», — приводит ТАСС его слова в ходе поездки в Уральский федеральный округ.

Ранее в Министерстве торговли США сообщили, что валовой внутренний продукт (ВВП) государства в II квартале текущего года снизился на 0,9% в годовом исчислении.

В I квартале 2022 года ВВП США снизился на 1,6%.