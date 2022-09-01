Депутат Белик назвал провокацией срыв участия Колокольцева в саммите глав МВД стран ООН

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление постпреда России при ООН Василия Небензи о том, что США сорвали участие министра внутренних дел России Владимира Колокольцева в саммите глав МВД в ООН, так как американская сторона не выдала российской делегации визы.

«Сделать мелкую пакость, имеющую далекоидущие последствия, — это то, что соответствует фирменному политическому стилю США», — отметил Белик.

По словам депутата, в своём стремлении навредить России Соединённые Штаты готовы «опускаться до бюрократических проволочек на самом высоком уровне» и препятствовать участию представителей нашей страны в мероприятиях ООН.

«Такие действия — это низкие и абсурдные провокации, не имеющие ничего общего с конструктивной визовой политикой и соблюдением норм международного права», — заключил собеседник RT.

Ранее Небензя заявил о срыве участия Колокольцева в саммите глав МВД стран ООН из-за США.

Он отметил, что данные действия США являются очередным вопиющим нарушением американской стороной своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН.