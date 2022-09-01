Депутат Белик назвал провокацией срыв участия Колокольцева в саммите глав МВД стран ООН
- РИА Новости
«Сделать мелкую пакость, имеющую далекоидущие последствия, — это то, что соответствует фирменному политическому стилю США», — отметил Белик.
По словам депутата, в своём стремлении навредить России Соединённые Штаты готовы «опускаться до бюрократических проволочек на самом высоком уровне» и препятствовать участию представителей нашей страны в мероприятиях ООН.
«Такие действия — это низкие и абсурдные провокации, не имеющие ничего общего с конструктивной визовой политикой и соблюдением норм международного права», — заключил собеседник RT.
Ранее Небензя заявил о срыве участия Колокольцева в саммите глав МВД стран ООН из-за США.
Он отметил, что данные действия США являются очередным вопиющим нарушением американской стороной своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН.