«Скопинского маньяка» Мохова перевели в СИЗО по делу о сокрытии убийства

«Скопинского маньяка» Виктора Мохова перевели в следственный изолятор из-за несоблюдения им условий домашнего ареста по уголовному делу о сокрытии убийства.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя областной прокуратуры.

«Домашний арест ему заменили на содержание под стражей по ходатайству Следственного комитета, признанному прокуратурой законным и обоснованным», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что Мохов нарушил условия домашнего ареста.

12 августа Скопинский районный суд Рязанской области избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Виктора Мохова, подозреваемого в сокрытии убийства.