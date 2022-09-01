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«Скопинского маньяка» Мохова перевели в СИЗО по делу о сокрытии убийства

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«Скопинского маньяка» Виктора Мохова перевели в следственный изолятор из-за несоблюдения им условий домашнего ареста по уголовному делу о сокрытии убийства.
«Скопинского маньяка» Мохова перевели в СИЗО по делу о сокрытии убийства
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя областной прокуратуры.

«Домашний арест ему заменили на содержание под стражей по ходатайству Следственного комитета, признанному прокуратурой законным и обоснованным», — заявили в прокуратуре.

Отмечается, что Мохов нарушил условия домашнего ареста.

12 августа Скопинский районный суд Рязанской области избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Виктора Мохова, подозреваемого в сокрытии убийства.

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