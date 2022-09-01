«Скопинского маньяка» Мохова перевели в СИЗО по делу о сокрытии убийства
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя областной прокуратуры.
«Домашний арест ему заменили на содержание под стражей по ходатайству Следственного комитета, признанному прокуратурой законным и обоснованным», — заявили в прокуратуре.
Отмечается, что Мохов нарушил условия домашнего ареста.
12 августа Скопинский районный суд Рязанской области избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Виктора Мохова, подозреваемого в сокрытии убийства.