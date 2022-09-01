МИД России назвал сообщение о биобезопасности частью пропагандистской кампании США
- РИА Новости
По данным дипломатов, Госдеп 29 августа опубликовал заявление, в котором отмечался вклад «партнёрств по совместному уменьшению угрозы в глобальную безопасность в области здравоохранения».
«Рассматриваем данный информационный вброс как часть пропагандистской кампании США», — говорится в сообщении.
Его целью является продолжение реализации американскими специалистами военно-биологических исследований за пределами США под прикрытием якобы «сугубо мирной» и «не имеющей ничего общего» с биооружием деятельности.
Ранее в Минобороны России допустили, что Пентагон мог предпринять попытки скрыть своё участие в военно-биологической программе на Украине, действуя через агентство США по международному развитию USAID.